Debate generó una propuesta presentada por el alcalde Joaquín Lavín, en la que propuso que a cambio de un tercer retiro de los fondos de las AFP se pudiera establecer un retiro del Seguro de Cesantía.

Según informó el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, sostuvo que si bien la idea es analizable, esos recursos ya se están utilizando bajo la Ley de Protección al Empleo.

“Este tipo de iniciativas pueden ser analizadas, pero que los fondos de pensiones son para financiar esas pensiones, al igual que los fondos de cesantía”, afirmó.

Asimismo recordó que de manera adicional, con el objeto de apoyar a los hogares más vulnerables que se han visto afectados por la crisis, se estableció el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Pese a la resistencia del gobierno el Congreso aprobó dos retiros de fondos previsionales y en la actualidad existen tres propuestas de parlamentarios para un nuevo retiro del 10% de las AFP, las que también son rechazadas por el Ejecutivo.

La propuesta

La propuesta de Lavín es utilizar los fondos de la AFC (Administradora de Fondos de Cesantía), en donde afirmó hay acumulados US$12 mil millones.

“Mi propuesta es que se permita un retiro, así como el retiro de las AFP, de la AFC, hecho por 10 millones y medio de chilenos, con un máximo de $1 millón y un mínimo garantizado de $400 mil. El que no tiene plata en la cuenta individual, está el Fondo Solidario”, indicó en entrevista con T13 Noche.

Según afirmó esta es una opción que sería más solidaria que un tercer retiro, ya que no deja afuera a los 3 millones de personas que ya no tienen nada que retirar de sus AFP porque no les quedan fondos.

Reacciones

Frente a estos dichos se refirió la alcaldesa Evelyn Matthei, quien indicó que -según su parecer- es la mejor fórmula que tienen las familias chilenas.

“El fondo de cesantía perfectamente puede ser utilizado para dar un alivio a las personas hoy día”, mencionó Matthei.

“En estas condiciones, en las que todo Chile y casi todo el mundo la está pasando por un mal momento, perfectamente pueden ser usados estos fondos y ser un alivio para muchas familias”, finalizó.

Por otra parte, el diputado socialista Marcos Ilabaca desestimó la propuesta del alcalde de Las Condes, quien calificó a la iniciativa como “insuficiente”.

Ilabaca argumentó que “los recursos del Seguro de Cesantía están siendo utilizados a través de la Ley de Protección al Empleo. De manera que hay que aclarar que de esa forma hoy se están utilizando los fondos de los trabajadores”.

“Por lo tanto, creemos que la propuesta no es una alternativa que pueda tener otra forma de ser canalizada por las autoridades. Por lo demás, la considero insuficiente”, recalcó Ilabaca.