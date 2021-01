El exsubsecretario de Redes Asistenciales y actual director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, Arturo Zúñiga, acusó que han habido personas que han complejizado la forma en la cual se ha dado respuesta a la pandemia, por mezquindad y ansias de ganancias políticas.

En entrevista con La Tercera, el ingeniero comercial afirmó que Chile no ha logrado como sociedad “transmitir correctamente el mensaje acerca del bien común” lo que, a su juicio, se puede ver por ejemplo en los jóvenes que siguen socializando como si no hubiera virus.

Al respecto, Zúñiga señaló que “ha habido mucha mezquindad. Creo que hay personas que le han hecho mucho daño al manejo de esta pandemia, por sacar pequeños réditos políticos”.

“Se nos trató de antidemocráticos cuando planteamos la posibilidad que el plebiscito no se iba a poder realizar en abril. O cuando nosotros queríamos posponer la cuarentena y los alcaldes querían la cuarentena total en el país no habiendo vacunado a la población ni siquiera por influenza. Si nosotros hubiésemos seguido al pie de la letra esas recomendaciones, estaríamos en graves problemas”, aseguró.

Pese a su clara molestia, Zúñiga se negó a singularizar nombres, aunque sí sostuvo que han habido autoridades que “se han aprovechado de esta situación”, que “no han actuado con la responsabilidad del cargo que tienen”, público, privado o gremial.

En cuanto a las medidas tomadas durante la pandemia, Zúñiga no calificó de buena manera las cuarentenas totales e incluso habló del caso de Magallanes para justificar que no serían lo más ideal.

“Estuvieron en cuarentena desde el 15 de agosto y resulta que hasta el día de hoy siguen teniendo una alta tasa de casos activos. Al no respetarse la medida, deja de ser útil”, aseveró.

Por ello, Zúñiga postuló que se deberían buscar otras metodologías, como por ejemplo la estrategia de burbuja, reuniones con un determinado grupo de personas, familia u oficina.

Consultado por el citado medio acerca de las acusaciones de no pago parte de proveedores de residencias sanitarias o de insumos, Zúñiga comentó que Redes Asistenciales tiene que cumplir con lo que estipulado en el estatuto administrativo.

“Es decir, que todas las compras superiores sobre un determinado monto deben pasar por una toma de razón de Contraloría. Por lo tanto, que no se haya pagado algo es porque no ha habido toma de razón del documento. No hay ninguna ilegalidad, todo lo contrario. Una ilegalidad hubiese ocurrido si se hubiese pagado algo sin el visto bueno de Contraloría”, explicó.