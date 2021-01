El miércoles 23 de diciembre se conoció en Chile que María Isabel Pavez, estudiante de obstetricia de la Universidad Diego Portales, llevaba seis días desaparecida tras acudir a una cita.

Su cuerpo fue encontrado al interior de un departamento en Santiago Centro el jueves 24, lo que derivó en una orden de la Fiscalía Oriente para detener a una de sus exparejas: un hombre mexicano identificado como Igor Yaroslav (identidad que sería falsa) o Carlos Humberto Méndez González (el posible verdadero nombre).

En conversación con BioBioChile, una hermana de la víctima aseguró que el principal sospechoso usó un nombre falso para ingresar a Chile, tras ser buscado en su país natal por un hecho similar, en 2009.

Este hecho ya comenzó a reportearse a nivel internacional. Por ejemplo, el británico Daily Mail publicó un artículo ayer viernes titulado “policías buscan a mexicano de 36 años que ‘mató a expolola de 22 años’ mientras andaba prófugo despues de ‘asesinar a su ex de 17 en su casa de campo en 2009′”.

“El sospechoso, que tiene sobrepeso, tiene un lunar bajo un labio y un tatuaje de una cruz negra en su antebrazo izquierdo. También sufre de catarata en un ojo, la que trata de ocultar dejando su pelo caer justo sobre ese ojo”, escribieron.

Lo propio hicieron Infobae de Argentina y El Imparcial de México.

La madre de la joven desaparecida, Lorena Zamora, solicitó colaboración a la comunidad para dar con el paradero de quien haya sido el autor de la muerte de su hija, pero pidió no tomar la justicia por mano propia.

“Yo quiero que, por favor, si alguien sabe de esta persona avise a PDI, no tomen el tema por sus manos, eso yo no lo quiero, porque si no yo misma lo habría hecho. Dios es grande, existe la justicia divina y este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho”, aseguró.