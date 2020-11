La senadora democratacristiana, Ximena Rincón, fue apuntada por tener un supuesto vínculo con la empresa Felices y Forrados, que se dedica a sugerir cambios estratégicos a los afiliados entre los fondos de las AFP. Todo esto en un artículo del diario La Tercera.

Según la publicación, el hermano de la senadora, Ricardo Rincón, es abogado de la empresa y, además, la senadora habría tratado de agregar una indicación en el proyecto del segundo retiro del 10% que prohibía la restricción de los asesores previsionales. Todo esto en la comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde Rincón estaba reemplazando al senador del mismo partido Francisco Huenchumilla.

Esta mañana, la senadora Rincón emitió un comunicado donde afirmó que no es dueña ni tiene ni tiene relación contractual con Felices y Forrados y que no sabía que su hermano trabaja con la empresa. Además, comentó que la indicación que propuso en la comisión había sido sugerida por la Asociación Gremial de Asesores Previsionales a través de una carta y no por Felices y Forrados.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, quien también fue mencionado en el reportaje por haberle prestado servicios legales a Felices y Forrados, comentó que la senadora escucha a muchas organizaciones y que su actuar se enmarca en oponerse a un sistema previsional cuestionado.

Por su parte, el senador socialista Alfonso De Urresti, que preside la comisión de Constitución en la Cámara Alta, puntualizó en que de todas formas las indicaciones propuestas con rincón no eran adecuadas.

Desde el oficialismo, el diputado UDI Patricio Melero cuestionó las indicaciones previsionales hechas por algunos parlamentarios de la DC tanto en la Cámara como en el Senado y dijo que debían transparentarse según la ley de lobby.

La senadora Rincón, además, transparentó que sus asesores en temas previsionales han sido Álvaro Gallegos, ex Superintendente de Pensiones, y Maximiliano Boada, abogado e ingeniero, además de Patricio Basso, ingeniero y doctor en matemáticas.