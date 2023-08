Según detallan medios internacionales como CBS News, al menos seis personas han muerto en la isla de Maui debido a los incendios forestales.

La gravedad de la situación es tal que incluso hubo gente que debió saltar al océano para salvarse.

Desde la Guardia Costera señalaron al citado portal que rescataron a una docena de personas en el pueblo de Lahaina desde el mar, zona que se sustenta principalmente del turismo.

A través de un comunicado, el gobernador Josh Green confirmó que gran parte de la localidad fue destruida, añadiendo que “cientos de familias locales han sido desplazadas”.

Aunque Green valoró el “esfuerzo heroico” de los servicios de emergencia para evitar la pérdida de más vidas, admitió que aumente la cifra de víctimas fatales.

Las autoridades del condado de Maui informaron que varias de las autopistas están cerradas para que sólo transiten los socorristas, haciendo un llamado a la población a que no vayan a Lahaina.

Agencia EFE, en tanto, detalló que las llamas se han visto agravadas por el paso del huracán Dora, el que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, está generando fuertes vientos.

Los incendios también afectan a Kula, otra zona de Maui, así como a la península de Kohala en la isla de Hawái.

La gobernadora en funciones de Hawaii, la demócrata Sylvia Luke, activó a la Guardia Nacional para tareas de evacuación y respuesta a la catástrofe, declarando un periodo de ayuda de emergencia que estará vigente hasta el 15 de agosto.

Wildfires, pushed by winds from Hurricane Dora, raced through parts of Hawaii, burning down businesses in Lahaina, Maui, injuring several people, forcing evacuations and leading some to flee to the relative safety of the ocean, where they were rescued by the Coast Guard. pic.twitter.com/SKZibg1J09

— The Associated Press (@AP) August 9, 2023