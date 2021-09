Una cumbre especial sobre el coronavirus, al margen de la Asamblea General de la ONU, apunta a hacer llegar más vacunas a los países más pobres, donde la tasa de inmunización es aún muy baja.

“Me alegro de verlos a todos aquí y espero que eso signifique que se harán el test y se vacunarán, si no están vacunados aún”, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU.

Esto, al presentar el bus que se puso para tales fines a disposición de los participantes, en el debate general de las Naciones Unidas, desde el 21 hasta 25 de septiembre.

Safety is our top priority this week. We worked with the @UN, @CDCgov, and @NYCgov to put into place numerous COVID-19 precautions – this mobile testing and vaccination van is a part of those efforts. I encourage any and all #UNGA participants to come get tested or vaccinated. pic.twitter.com/WOQb2BJOFt

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) September 20, 2021