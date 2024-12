La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Kaja Kallas, valoró positivamente “el fin de la dictadura” del presidente sirio, Bashar al Assad, y aseguró que esto muestra la “debilidad” de Rusia e Irán.

“El fin de la dictadura de Assad es un acontecimiento positivo y largamente esperado, pero también muestra la debilidad de los aliados de Assad, Rusia e Irán”, indicó Kallas en un mensaje publicado en la red social X.

“Estoy en estrecho contacto con los ministros de la región. El proceso de reconstrucción de Siria será largo y complicado y todas las partes deben estar dispuestas a colaborar de manera constructiva”, afirmó la máxima diplomática de la UE.

Kallas sostuvo que la prioridad ahora es “garantizar la seguridad en la región”. “Trabajaré con todos los socios constructivos, en Siria y en la región”, agregó.

