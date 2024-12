La alianza rebelde encabezada por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) ha declarado este domingo el comienzo de un toque de queda en Damasco, la capital de Siria.

El Mando de Coordinación Militar, la estructura liderada por HTS y en la que participan grupos armados afines a Turquía, ha hecho saber a la población que la prohibición para circular en las calles comenzará a las 16:00 (hora local) y terminará a las 05:00 de este próximo lunes, según un mensaje publicado en su canal de la plataforma Telegram.

Se trata de la primera medida tomada por los insurgentes, quienes no explicaron las razones ni tampoco detallaron si será algo temporal o se extenderá por los próximos días.

Los combatientes declararon Damasco “libre” del presidente Bashar al Assad tras doce días de ofensiva iniciada por una coalición liderada por los yihadistas del HTS y que agrupa también a otros grupos rebeldes respaldados por Turquía.

Este anuncio se produce minutos después de que el gobierno de Rusia, aliado de Bashar al Assad, anunciara que el presidente de Siria abandonó el país árabe tras sostener negociaciones con los grupos rebeldes que tomaron Damasco. Según el Kremlin, el mandatario ordenó una transferencia “pacífica” del poder.

Primer ministro de Siria ofrece colaboración

El primer ministro de Siria, Mohamed Ghazi al Jalali, aseguró este domingo estar dispuesto a colaborar con el grupo que tomó el poder para “preservar las instituciones”.

“Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (…) Por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio, extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones”, afirmó.

Los rebeldes acogieron sus palabras y dijeron poco después que las instituciones públicas en Siria permanecerán bajo la supervisión de Al Jalali hasta que sean “entregadas oficialmente”.