El Ejército de Israel confirmó que cinco drones fueron interceptados sobre la costa mediterránea, cerca del aeropuerto internacional de Ben Gurion, en Tel Aviv, lo que llevó a la breve suspensión de los despegues en la zona. Aunque los drones fueron interceptados antes de ingresar al territorio israelí, las autoridades aeroportuarias coordinaron la medida por motivos de seguridad. A pesar de estos incidentes, se asegura que no hay preocupación por la seguridad en Ben Gurion. En días anteriores, drones lanzados desde Líbano, presuntamente por Hezbolá, han llegado hasta el centro de Israel, incluyendo un caso reciente donde uno impactó cerca de la residencia del primer ministro Netanyahu, aunque sin causar daños.

El Ejército de Israel confirmó este lunes que interceptó cinco drones que sobrevolaban la costa mediterránea del país cerca del aeropuerto internacional de Ben Gurion, en Tel Aviv, donde se suspendieron los despegues durante unos minutos.

De acuerdo con un comunicado castrense, “los vehículos aéreos no tripulados fueron interceptados antes de cruzar hacia territorio israelí”.

Según el Ejército, “no existe preocupación por un incidente de seguridad en la zona del aeropuerto Ben Gurion”.

Sin embargo, al autoridad aeroportuaria de Israel informó con anterioridad de que había suspendido “brevemente” los despegues de ese aeropuerto internacional “en coordinación con el aparato de seguridad”.

Luego de unos minutos, el aeropuerto anunció el retorno de sus operaciones a la normalidad.

El Ejército no aclaró de donde procedían los drones, aunque en los últimos días ha sido Hezbolá el grupo que ha lanzado desde Líbano decenas de vehículos aéreos no tripulados.

Algunos de estos aparatos han alcanzado el centro de Israel, como lo ocurrido el sábado, cuando se detectaron tres drones cruzando hacia territorio israelí. Dos de estos fueron interceptados, mientras que uno impactó en la localidad de Cesárea. Israel informó que este último iba dirigido contra la residencia particular del primer ministro, Benjamín Netanyahu, aunque no dejó daños, mientras que el mandatario y su familia no estaban en el inmueble.