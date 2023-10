A través de sus redes sociales, Raisi acusó directamente a Irael y Estados Unidos por la masacre en el Hospital Al Ahli de Gaza ocurrida el martes, la cual ha dejado al menos 500 muertos.

“Las llamas de las bombas estadounidenses e israelíes lanzadas esta noche sobre palestinos inocentes que reciben tratamiento por heridas en el hospital de Gaza pronto envolverán a los sionistas”, indicó la autoridad iraní en su cuenta de X.

“Ningún ser humano libre puede guardar silencio ante semejante crimen de guerra”, agregó.

A su vez, Raisi remarcó que Irán, “como parte de la nación islámica, está de luto”.

The flames of US-Israeli bombs dropped tonight on innocent Palestinians being treated for injuries in Gaza's hospital will soon engulf the Zionists. No free human being’s silence is permissible in the face of such a war crime. Iran, as a part of the Islamic nation, is grieving.

— سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 17, 2023