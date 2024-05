A más de un año del grave accidente en la nieve que sufrió el actor Jeremy Renner, reconocido por interpretar a “Hawkeye” (Ojo de Halcón) en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), nuevos testimonios dan cuenta que el artista estadounidense estuvo al borde la muerte.

Así lo reveló el actor Michael Beach, co-estrella de Renner en la serie Mayor of Kingstown, en una entrevista con Russ Milheim de The Direct. Beach afirmó que fue tal la magnitud del accidente, que Renner llegó a ser declarado “clínicamente muerto”.

“Jeremy es un caballo de guerra. Ese tipo se rompió 38 huesos. De hecho murió, cosa que no supe hasta que me lo dijo, y regresó. Dice que no estaba seguro de cómo sería, pero que estaba preparado”, develó.

El casi fatal accidente que sufrió el actor del UCM lo dejó varios meses en rehabilitación, una que fue bastaste rápida y milagrosa dado el estado en que quedó su cuerpo. De hecho, el actor retornó a la escena pública y sus proyectos laboras en poco tiempo.

“Dice (Jeremy) que cada semana se siente cada vez más fuerte. Y no ha habido ninguna interrupción por sus capacidades físicas. Él está en esto, haciéndolo. Él está bien. Sí, es un gran tipo. Y es realmente tan duro como un clavo”, confesó Michael Beach.

El accidente de Jeremy Renner con un quitanieve

Vale mencionar que el actor estadounidense sufrió un grave accidente el pasado 1 de enero al ser arrollado por una máquina quitanieves en su propiedad. Resultó con un traumatismo torácico cerrado y múltiples lesiones ortopédicas, incluyendo más de 30 huesos rotos.

Renner reveló en una entrevista con Jimmy Kimmel que, pese a la severidad de sus heridas, no sufrió daños en los órganos vitales. “Se me salió un ojo, eso es raro. Pero tuve mucha suerte de que ninguno de los órganos se dañara”, explicó.

El accidente ocurrió dado que el artista estadounidense salvó a su sobrino de ser atropellado por la maquinaria pesada.

Tras varios meses de rehabilitación, el actor concedió una entrevista con ABC donde compartió su testimonio del casi falta evento. “Estuve despierto en todo momento. Pero lo volvería a hacer porque iba directa a mi sobrino”, relató Jeremy.

“Si hubiera estado allí, solo, habría sido una manera horrible de morir. Y seguramente me habría muerto. Pero no estaba solo. Estaba mi sobrino. Y después vino el resto de la caballería”, afirmó el hombre tras ‘Hawkeye’ en el UCM.