El pasado miércoles se dio a conocer la tragedia que vivió la familia de la actriz Mariana Derderián, a raíz de la muerte de su hijo de seis años. La situación ha generado miles de reacciones en las últimas horas.

Una de estas vino de parte de la diputada Marisela Santibañez, quien le dedicó un conmovedor mensaje a través de redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la parlamentaria compartió una foto de Derderián con su exesposo, a la que agregó lo siguiente: “Busco las palabras y sé que ninguna de ellas serán suficientes. Respirar se vuelve casi imposible”.

Después añadió: “Querida, estoy segura que algún día podrás sentir que ‘los hijos no se mueren, se van a vivir a nuestros corazones’. Sigue respirando, mujer hermosa”.

Asimismo, también recordó el caso de su propia hija, Rafaela Polidura: “Una niña tomará su mano en el cielo y serán eternos”.

Marisela Santibáñez a Mariana Derderián

Hay que señalar que la hija de Marisela Santibáñez falleció el 28 de junio de 2011 en el Hospital San Juan de Dios, tras no aguantar una segunda quimioterapia a la que fue sometida en esa fecha.

La pequeña padecía de leucemia y su historia conmovió a gran cantidad de personas, quienes solidarizaron con la actual diputada.

Sin ir más lejos, en una entrevista en 2018, Santibáñez sostuvo: “Yo ya no tengo hijos. No voy a tener hijos. Yo me extirpe el útero”.

Hay que señalar que el padre del menor fallecido en Vitacura, Francisco Aravena, se mantiene internado en estado grave, aunque estable.