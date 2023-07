Se trata de Antonia Ríos Gidi, una adolescente que viajó a Israel para participar en un campamento de verano en la ciudad palestina de Ramala.

Sin embargo, según afirmó Ríos, al llegar al Aeropuerto Internacional Ben Gurión las autoridades le quitaron su pasaporte, la interrogaron y finalmente la deportaron.

“Fue sin mayor explicación y todo muy confuso. No me decían nada”, aseveró la joven a través de un video.

“No tengo mayor información de por qué fui deportada. No he tenido acceso a comida durante varias horas, me quitaron el celular. Me encerraron en una especie de pieza (…) Ha sido todo muy confuso”, agregó en el registro grabado desde el terminal aéreo.

Testimonio de Antonia Ríos Gidi, chilena deportada por Israel, quien fue sometida a un largo interrogatorio y se le negó el acceso a atención médica. @ComPalestinaCL pic.twitter.com/aQbojCTeFZ — Palestina Hoy (@HoyPalestina) July 17, 2023

Comunidad Palestina en Chile: “Fue tratada de manera vejatoria”

A través de un comunicado, la Comunidad Palestina en Chile rechazó “el brutal control de fronteras por parte de Israel, la potencia ocupante, que impide el desplazamiento hacia el Estado de Palestina, reconocido como tal por Chile”.

En el escrito la comunidad denunció además que a la joven chilena “se le denegó el acceso a sus medicamentos, parte de su tratamiento, tras sufrir inconvenientes de salud, además de ser blanco de intensos interrogatorios”.

“(Fue) informada que en primera instancia iba a ser trasladada a un centro de detención, además de ser tratada de manera vejatoria por las autoridades israelíes”, detallan.

Junto con llamar al canciller Alberto Van Klaveren a referirse a lo ocurrido, añadieron que “es tiempo de que Chile tome las medidas de reciprocidad después de todas las vejaciones y humillaciones que han sufrido chilenos al intentar visitar Palestina por parte del Estado Ocupante”.

La Comunidad Palestina de Chile condena la deportación de la ciudadana chilena Antonia Ríos Gidi.#chile #palestina #comunidadpalestina pic.twitter.com/4veakzjATa — Comunidad Palestina de Chile (@ComPalestinaCL) July 16, 2023

En una declaración enviada a BioBioChile, la embajada de Israel en Chile indicó que “facilita cada año a decenas de chilenos de origen palestino viajar a Israel y a la Autoridad Palestina. La gran mayoría no tiene problema alguno en la entrada o salida”.

“Israel, como cualquier otro país, regula la entrada de extranjeros a su territorio. En este caso en particular, aún no nos ha llegado la información, pero estamos averiguando”, explicaron.

Cónsul se contactó con la joven

Por su parte, desde Cancillería detallaron que la cónsul de Chile en Tel Aviv ha estado en contacto permanente con la menor y su familia.

“Asimismo, ha estado dialogando con autoridades migratorias y consulares de Israel”, agregaron, precisando que las conversaciones continuarán durante esta jornada.