El primer ministro encargado de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó al diario estadounidense The New York Times de “abogar por socavar” al próximo Gobierno tras un editorial en el que afirmó que el nuevo Ejecutivo, que contará con varios partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos, podría suponer una amenaza para la democracia en el país.

“Tras enterrar el Holocausto durante años en sus páginas traseras y demonizar a Israel durante décadas en sus portadas, el NYT pide ahora de forma vergonzosa socavar al gobierno electo entrante”, manifestó Netanyahu a través de su cuenta en la red social Twitter.

After burying the Holocaust for years on its back pages and demonizing Israel for decades on its front pages, the New York Times now shamefully calls for undermining Israel’s elected incoming government. pic.twitter.com/CqqAoN7lSX

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 18, 2022