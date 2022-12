El presidente Isaac Herzog llegó a Baréin este domingo para llevar a cabo la primera visita de un jefe de Estado israelí al pequeño reino árabe del golfo Pérsico desde que se normalizaron las relaciones en 2020.

Herzog fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Baréin, Abdellatif al-Zayani, según imágenes publicadas en su cuenta de Twitter.

El mandatario israelí se reunirá con el rey Hamad bin Issa Al-Khalifa y el príncipe heredero Salman bin Hamad Al-Khalifa. Las conversaciones se centrarán en “las formas de reforzar la cooperación económica” entre ambos países, “el cambio climático y temas de seguridad”, señaló.

Today I visited the Bahrain Economic Development Board with a senior economic delegation. Israeli-Bahraini economic cooperation will continue to benefit both our countries through investment, employment, opening up new markets and many diverse areas of business and trade. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/HcCL1Q2eH7

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022