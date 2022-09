¿Por qué las mujeres iraníes se están cortando el cabello y quemando sus velos?

Múltiples mujeres activistas comenzaron a cortar sus cabellos y quemar sus velos en protestas tras la muerte de una joven durante el fin de semana en Irán.

Después del fallecimiento de Mahsa Amini, de 22 años, las prensa internacional ha captado las imágenes de miles de manifestantes saliendo a la calle marchando sin velo para exigir justicia por lo sucedido.

Estas imágenes se han viralizado ampliamente desde el fin de semana y autoridades iraníes confirmaron las protestas durante el sepelio de Mahsa Amini, donde hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, detenidos y heridos.

El velo es uno de los innegociables símbolos de la República Islámica de Irán a pesar del rechazo de parte de la población a esta prenda, como se ha visto en las protestas de los últimos días.

Convertido en un elemento integral de la fe, el velo es quizás el mayor recordatorio de que la teocracia instaurada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979 sigue en pie.

El líder religioso declaró que sin esta prenda las mujeres estaban “desnudas” y aseguró que con solo cubrir el cabello de las mujeres la revolución ya era “un éxito”.

Más de cuatro décadas después de la fundación de la República Islámica, la prenda es omnipresente en las calles del país, donde es raro ver a una mujer sin la cabeza cubierta, aunque sea cubriéndose la coronilla.

De hecho, su uso es obligatorio por ley y las mujeres que no se tapan en público se enfrentan a penas de prisión y multas.

Según reportó el medio indioNews18, tras la muerte de Mahsa Amini en Irán, tras ser detenida por la “Policía de la moral” las mujeres se cortaron el cabello, quemaron sus hijabs y compartieron videos de las protestas en las redes sociales, con incluso algunas mujeres que también se disfrazaron de hombres.

Los videos de las protestas de las mujeres iraníes se han difundido en medio de una creciente indignación.

En Twitter también se popularizó el hashtag #No2Hijab donde usuarios comparten imágenes de las protestas. La periodista y activista iraní, Masih Alinejad, señaló que “después de 40 años de opresión, las mujeres iraníes dicen #No2Hijab. No más opresión. La multitud está llena de hombres que apoyan a las mujeres de Irán. El asesinato de #MahsaAmini fue una llamada de atención para los iraníes”.

After 40 years of oppression Iranian women say #No2Hijab. No more oppression. The crowed is full of man that supports women of Iran.#MahsaAmini’s murder was a wake up call to Iranians and they need the international support.

Please support Iranians.

Say her name #مهسا_امینی pic.twitter.com/8oQqAcC8Mm

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 20, 2022