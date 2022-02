Fuerzas especiales de Estados Unidos volaron en helicóptero a una región del noroeste de Siria este jueves en una operación para capturar a yihadistas. El asalto dejó 13 muertos, entre ellos siete civiles, indicó una organización no gubernamental.

Los militares aterrizaron en helicóptero cerca de campamentos de desplazados en la ciudad de Atme, en la región de Idlib, controlada en gran parte por grupos yihadistas y rebeldes, afirmó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), que cuenta con una amplia red de fuentes en Siria, país devastado por la guerra.

Los Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que opera en las áreas de Siria controladas por la oposición, confirmó las bajas en Twitter y detalló que entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres y seis niños.

At least 13 people, including 6 children and 4 women, were killed in bombings and clashes that followed an airborne operation by American forces just after midnight. The airborne operation targeted a house in #Atma town on the Syrian-Turkish border in rural north #Idlib. pic.twitter.com/7FW3TF7aOS

