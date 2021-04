Al menos 23 personas murieron en un incendio declarado el sábado por la noche local en una unidad de cuidados intensivos para pacientes con covid-19 en Bagdad, informaron fuentes médicas y de seguridad a la Agence France-Presse.

La explosión se debió a un “quebrantamiento de las condiciones de seguridad en el almacenamiento de cilindros de oxígeno”, explicaron fuentes médicas.

Los videos publicados en las redes sociales mostraban a los bomberos intentando apagar las llamas en las plantas del hospital Ibn al Jatib mientras los enfermos y sus familiares intentaban salir del edificio.

#BREAKING At least 15 people died as a result of the explosion of the oxygen tube in the Ibn Al-Khatib Hospital, where Covid-19 patients were treated in #Baghdad, the capital of #Iraq pic.twitter.com/cXD6XlEBbp

— Dailyaz (@dailyaz1) April 24, 2021