Al menos 32 personas fallecieron hoy y 66 resultaron heridas por el choque de dos trenes en la localidad de Tahta, en la provincia sureña de Sohag, informó el Ministerio de Salud egipcio.

Según un comunicado del Ministerio, más de 30 ambulancias están transportando a las víctimas a varios hospitales cercanos de la provincia situada en el valle del Nilo, donde las vías ferroviarias son viejas y están en mal estado.

El portavoz de Salud, Jaled Muyahid, agregó en la nota que la ministra Hala Zayed se está desplazando a la provincia para “hacer seguimiento del estado de salud de los heridos”, además de haber creado una célula de crisis y emergencias en Sohag.

#Egypt: Two passenger trains collide leading to dozens of reported casualties #Egypt #Sohag #Breaking https://t.co/SddjkRVd73 pic.twitter.com/UF5L1LEmNa

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) March 26, 2021