Las autoridades de Alemania descartaron este sábado (21.12.2024) indicios de “más peligro”, tras el atropellamiento masivo en un mercado navideño de Magdeburgo ocurrido la noche del viernes, que dejó dos muertos y decenas de heridos, mientras las pesquisas indican que el único sospechoso, un hombre de origen saudí, actuó en solitario.

“Por lo que sabemos hasta ahora, era un atacante solitario, así que no creemos que haya más peligro”, declaró el ministro-presidente de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff.

El sospechoso, que se encuentra bajo custodia policial, es un médico que vive y trabaja en Bernburg, una ciudad al sur de Magdeburgo, dijo el ministro.

Las autoridades detallaron que se utilizó un coche de alquiler para atropellar a la multitud en el mercado navideño y agregaron que entre los fallecidos hay un niño pequeño. Según el balance provisional del ayuntamiento, 68 personas resultaron heridas, 15 de ellas de gravedad.

Tamara Zieschang, ministra del Interior del estado, dijo que el sospechoso era originario de Arabia Saudí, llevaba en Alemania desde 2006 y tenía residencia permanente.

Fuentes de seguridad dijeron que el sospechoso tiene 50 años y no había estado en el radar de las fuerzas del orden como islamista conocido.

Las autoridades aún no han especulado sobre el motivo del presunto ataque. Tampoco han dado su nombre. Pero algunos medios locales identificaron parcialmente al sospechoso como Taleb A. y dijeron que era un doctor en psiquiatría.

