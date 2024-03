Los drones marinos, barcos sin tripulación y controlados a distancia, existen desde el final de la Segunda Guerra Mundial y son utilizados mayoritariamente con fines bélicos.

A finales del siglo pasado, las innovaciones tecnológicas ampliaron sus usos potenciales y se han visto cada vez más a menudo, tal como ocurre en Europa, durante la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los letales y avanzados drones marinos desarrollados por Ucrania han abierto un nuevo capítulo en esa historia, según lo da a conocer un reportaje de Associates Press (AP).

Según lo detalló el medio ya citado, Ucrania afirma ser el primer país en crear una unidad específica dedicada a producir este tipo de armas, que este mismo martes acabaron con un buque patrullero ruso.

Lamentablemente se trata de tecnología que también es utilizada por agrupaciones extremistas, como lo hacen los rebeldes hutíes, quienes han desplegado embarcaciones de superficie armadas no tripuladas como drones suicidas que explotan al impactar.

Así que tal y como ocurrió con importantes guerras pasadas, el conflicto que se lleva a cabo en Ucrania se convirtió en un laboratorio para nueva tecnología militar.

Un claro ejemplo de lo anterior son estos drones navales, herramientas militares que ya forman parte esencial del repertorio de combate bélico del siglo XXI, y de las victorias ucranianas.

Los buques no tripulados, también llamados barcos o drones marítimos, han tenido una amplia gama de aplicaciones durante años. Han sido empleados para investigación científica, operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia y patrullas costeras.

Según lo dio a conocer AP, de momento Ucrania los ha cargado con explosivos.

Se trata de elegantes embarcaciones que navegan velozmente por la superficie del agua, dejando una estela de espuma blanca y que resultan difíciles de detectar.

El dron marino Magura V5 que Ucrania dice haber utilizado en el Mar Negro en contra de embarcaciones de Rusia, parece ser la última versión de Kiev.

The DIU released footage depicting an attack by at least three Magura V5 drones on the Sergei Kotov. The video culminates in a significant explosion.

Another one bites the dust. And Ukraine doesn’t even have a navy 🇺🇦 pic.twitter.com/A2DOPcc6sg

— News from Ukraine (@uasupport999) March 5, 2024