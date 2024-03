Cómo si de una institución se tratara, el conocido y peligroso pelotón de mercenarios, mejor llamado como el Grupo Wagner, se fundó en Rusia en el año 2014 y tuvo un importantísimo rol en la actual guerra contra Ucrania.

El Kremlin ha negado tener relación directa con esta organización, pero lo cierto es que lleva interviniendo en varios conflictos desde su creación, defendiendo los intereses de Moscú.

Durante años estuvo dirigido por el millonario ruso Yevgueny Prigozhin, quien tuvo un estrecho vínculo con Vladimir Putin, hasta que sus lazos se quebrantaron tras protagonizar una efímera rebelión en contra del Kremlin en junio de 2023.

Se trató de una “invasión” en las cercanías de Moscú, en donde tanques militares y una infantería bien armada rodearon las calles de la ciudad rusa de Voronezh.

Ese día no solo ocurrió la rebelión de este grupo paramilitar, sino que además significó el quiebre de las relaciones entre Prigozhin y Putin, quienes antes pertenecían a un mismo círculo de confianza.

Lamentablemente esto acabó, el grupo Wagner se vio forzado a buscar asilo en Bielorrusia y a los pocos meses el avión en el que se desplazaba el líder de la banda paramilitar explotó -por causas que aún se desconocen a ciencia cierta- provocando así su muerte instantánea.

Russia is expanding its "security for resources" blueprint in Libya under the lead of the new Wagner Group's General Andrei Averyanov. What does this mean for the democratic transition? https://t.co/LTgA6jferQ

— DW News (@dwnews) February 29, 2024