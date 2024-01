Murió el periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, quien cubría el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. El profesional estuvo preso en Kiev, tras ser detenido por la policía ucraniana acusado de “producir y difundir materiales que justificaban la agresión armada” de Rusia.

Su último mensaje en redes sociales, que data de julio de 2023, apuntó a que pediría asilo a Hungría.

Según información de La Tercera, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el deceso de Lira este viernes.

De acuerdo al citado medio, el padre del periodista -que también se llama Gonzalo Lira- acusó que su hijo murió por las torturas recibidas en la prisión ucraniana. Fue a través de una carta difundida en redes sociales que presentó sus descargos: “No puedo aceptar la forma en que ha muerto mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante 8 meses y 11 días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo”.

“La responsabilidad de esta tragedia es del dictador Zelensky con la concurrencia de un senil presidente estadounidense, Joe Biden”, manifestó.

Carta de Gonzalo por su estado de salud

Quien también se refirió al fallecimiento de Gonzalo Lira fue el periodista Alex Rubinstein. A través de X publicó una carta escrita de puño y letra por su colega. Según detalló, recibió la misiva este 4 de enero.

“Tengo neumonía doble (en ambos pulmones), también neumotórax y un caso muy grave de edema (hinchazón del cuerpo). Todo esto comenzó a mediados de octubre, pero fue ignorado por la prisión. Sólo admitieron que tenía neumonía en la audiencia del 22 de diciembre”, le comentó.

Y anunció: “Pronto habrá un procedimiento para reducir la presión del edema en mis pulmones, lo que ha provocado una extrema dificultad para respirar, hasta el punto de desmayarme después de una mínima actividad, o incluso simplemente hablar durante 2 minutos”.

BREAKING: It is with great sadness I must announce that Gonzalo Lira @GonzaloLira1968, passed away in a hospital according to his father, who has been fighting to get his son much-needed medical attention for the past weeks. Here is a hand-written note from Gonzalo which I… pic.twitter.com/jY8Mh0xQV3 — Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) January 12, 2024

Último mensaje de Gonzalo Lira en X

En su cuenta de X, Gonzalo Lira publicó un último mensaje el 31 de julio de 2023. En él explicó que intentaría salir de Ucrania para solicitar asilo político en Hungría.

“O cruzaré la frontera y llegaré a un lugar seguro, o el régimen de Kiev me hará desaparecer”, advirtió. Posterior al mensaje redactó 24 posteos en los que detalla qué ocurrió con él entre mayo y julio. Lo primero que indicó fue el motivo de su detención: “Mi delito fue hacer vídeos críticos con Occidente y su régimen proxy en Kiev, y cómo están destruyendo Ucrania”.

Right now, I'm about to try to get out of Ukraine, and seek political asylum in Hungary. Either I'll cross the border and make it to safety, or I'll be disappeared by the Kiev regime. This is what's happened to me over the past three months. 1/25 — Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) July 31, 2023

A lo largo del hilo, el periodista dijo haber sido torturado por sus propios compañeros de celda, pero por orden de los guardias.

“Una vez dentro de la prisión de Sizo, los otros prisioneros me torturaron en dos de las cuatro celdas en las que estuve. Los guardias nunca golpean a los prisioneros: subcontratan la tortura a los demás prisioneros. De hecho, un prisionero se disculpó conmigo y me dijo que no tenía otra opción. No estaba mintiendo. Entendí”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra recabando mayores antecedentes de la muerte del periodista. En paralelo mantiene el contacto con la familia del fallecido.