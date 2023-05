En un intento de evitar el completo aislamiento del jefe del Kremlin, a último momento fueron invitados los líderes de varias repúblicas exsoviéticas hasta sumar siete mandatarios, entre los que el más destacado fue el principal aliado de Rusia en Ucrania, el bielorruso Alexandr Lukashenko.

Unos 10.000 soldados, incluido más de medio millar de combatientes en Ucrania, desfilaron por el empedrado de la plaza. Para tener una idea, en 2020, en pleno auge de la pandemia, el desfile contó con unos 13.000 efectivos.

No obstante, el desfile estuvo más bien deslucido debido a las estrictas medidas de seguridad adoptadas por el temor a los sabotajes ucranianos.

Rusia mostró los tanques T-72, T-34 y T-14, baterías antiaéreas S-400 y misiles de crucero Iskander que aterrorizan al país vecino, además de los cohetes intercontinentales Yars.

Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, este año la parada militar no incluyó aeronaves.

También se canceló el Regimiento Inmortal, la tradicional marcha con retratos de los caídos, acto en el que participa siempre Putin, ya que el riesgo era demasiado grande.

La primera parada de la victoria se celebró en 1945 tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, aunque no fue hasta 1995 que el Kremlin decidió por ley celebrarla anualmente.

For our valiant armed forces, for the Victory, Hooray!” Putin concluded his speech at the Victory Parade

An anthem sounds on Red Square, solemn volleys thunder. pic.twitter.com/7Q3xRRuAHR

— Spriter (@Spriter99880) May 9, 2023