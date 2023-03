El tribunal de Lefórtovo de Moscú dictó este jueves dos meses de prisión preventiva para Evan Gershkovich, periodista estadounidense de The Wall Street Journal detenido en Rusia por presunto espionaje.

El dictamen de la medida cautelar dispuso el arresto de Gershkovich hasta el 29 de mayo de 2023.

Según una fuente de los servicios de seguridad citada por la agencia TASS, el reportero se ha declarado no culpable ante el juez.

“El caso de Gershkovich ha sido clasificado de altamente secreto por la información relevante que contiene”, agregó.

En caso de ser hallado culpable, el periodista podría ser condenado a 20 años de cárcel.

“Hasta donde sabemos, lo atraparon in fraganti”

Previamente, el Kremlin aseguró que el reportero había sido atrapado in fraganti por el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

“Hasta donde sabemos, lo atraparon in fraganti”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Según las autoridades rusas, Gershkovich “recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso”.

“Durante el intento de recibir informaciones secretas, el estadounidense fue detenido en Yekaterimburgo“, la capital de los Urales, indicó el FSB, que abrió en su contra una causa penal por espionaje que podía conllevar a una pena de cárcel de hasta 20 años.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, escribió a su vez en su canal de Telegram que “lo que hacía en Yekaterimburgo el empleado de The Wall Street Journal no tiene nada que ver con el periodismo”.

“Lamentablemente no es la primera vez que el estatus de ‘periodista extranjero’, la visa como periodista y la acreditación son usadas por extranjeros en nuestro país para encubrir actividades que no son periodísticas”, dijo.

WSJ niega las acusaciones

Por su parte, el diario The Wall Street Journal negó este jueves las acusaciones del gobierno ruso contra su corresponsal.

“The Wall Street Journal niega enérgicamente las acusaciones (…) y exige la liberación inmediata de nuestro (…) corresponsal Evan Hershkowitz”, señaló el medio en un comunicado publicado en su página web.

El periódico señaló que Gershkovich trabajaba en la oficina de Moscú de The Wall Street Journal y cubría eventos en Rusia y agregó que enviaba toda su “solidaridad con Evan y su familia”.

Antes de sumarse al equipo de WSJ, Gershkovich trabajó con AFP, The Moscow Times y The New York Times.