El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, denunció el viernes que misiles rusos Kalibr cruzaron y, por tanto, vulneraron los espacios aéreos de Moldavia y de Rumania, país miembro de la OTAN, en un ataque contra territorio ucraniano.

Today, Feb 10, at 10:18 a.m., two russian Kalibr cruise missiles crossed the state border of🇺🇦 with 🇲🇩. At 10:33 a.m., these missiles crossed the airspace of🇷🇴. After that, the missiles again entered the airspace of🇺🇦 at the crossing point of the borders of the three states.

