El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto londinense de Stansted para, entre otras actividades, entrevistarse con el primer ministro, Rishi Sunak, y hablar ante el Parlamento.

Se trata de su primera visita al Reino Unido desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Al salir del avión de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica, Zelenski fue recibido por el primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, que ha colgado una foto dándole un abrazo en su cuenta de Twitter.

El presidente se traslada en coche con su comitiva hasta la sede gubernamental de Downing Street, donde mantendrá una reunión con Sunak.

Se espera que en torno a las 13.00 GMT el mandatario pronuncie un discurso ante el Parlamento.

Posteriormente visitará con el jefe del Gobierno británico una base militar en el suroeste de Inglaterra donde se forman soldados ucranianos, tras lo cual se prevé que ambos ofrezcan una rueda de prensa.

El rey Carlos III también recibirá a Zelenski en una audiencia en el palacio de Buckingham.

Se trata del tercer país extranjero que visita el presidente desde el comienzo de la guerra, después de que el pasado diciembre se desplazara a Estados Unidos y a Polonia.

