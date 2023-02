La Comisión Europea (CE) aseguró hoy que está “preparada” para ayudar a Chile ante los incendios forestales que sufre el país.

“Estamos preparados para asistir a las autoridades de Chile para que las zonas más afectadas reciban el apoyo necesario”, escribió en su perfil de Twitter el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic.

Agregó que Bruselas está siguiendo “de cerca” los “devastadores y numerosos incendios forestales que asolan Chile”.

We are following closely the devastating and numerous #wildfires🔥 raging in #Chile.

We stand ready to assist the authorities in Chile so that heavily affected areas receive the necessary support.

🇪🇺🤝🇨🇱 @min_interior @eu_echo pic.twitter.com/uBIWwz1utD

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 5, 2023