Los gobiernos de la Unión Europea llegaron hoy a un acuerdo para fijar topes al precio del diésel ruso y otros derivados del petróleo vendido desde el bloque a tercero países.

Se trata de una decisión tomada en la línea de las represalias contra el Kremlin acordadas por el G7 por la guerra en Ucrania.

En concreto, los embajadores de los Veintisiete acordaron establecer un precio máximo de 100 dólares por barril de diésel y de 45 dólares en el caso de otros derivados del petróleo.

El tope no afecta a las compras del bloque comunitario, que a partir de este domingo prohíbe todas las importaciones desde Rusia de derivados de petróleo.

A pesar de ello, sí impide a operadores europeos el transporte y el seguro de estos productos si han sido vendidos a un precio superior al tope fijado.

“Debemos seguir negando a Rusia medios para financiar su guerra contra Ucrania. El veto de la UE a la importación de productos de petróleo entra en vigor el domingo”, indicó.

“Con el G7 estamos poniendo topes al precio de estos productos. Recortamos los ingresos de Rusia al mismo tiempo que aseguramos mercados energéticos globales estables”, destacó en Twitter Ursula von der Leyen.

We must continue to deprive Russia of the means to wage war against Ukraine. EU’s import ban on Russian petroleum products comes into force on Sunday.

With the G7 we are putting price caps on these products, cutting Russia’s revenue while ensuring stable global energy markets.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023