El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció a las 03:00 horas de este miércoles (en Chile) que iba rumbo a Estados Unidos.

Se trata de su primera salida del país desde el inicio de la invasión rusa, ordenada por el presidente Vladimir Putin, el 24 de febrero.

De la visita ya se sabía que iba a reunirse con su homólogo Joe Biden en Washington, pero en su publicación de Twitter él mismo confirmó lo que solo era un rumor: que dará un discurso ante el Congreso.

“Camino a Estados Unidos para fortalecer las capacidades de resiliencia y defensa de Ucrania. Particularmente, el presidente y yo discutiremos cooperación. También daré un discurso ante el Congreso y tendré reuniones bilaterales”, escribió.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022