Rusia ha bombardeado el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más grande Ucrania.

De acuerdo a reportes oficiales, esto afectó tanto al centro de la urbe como a sectores residenciales.

El hecho se viralizó este martes con un video que muestra la caída de un dispositivo en la Plaza Libertad de Kharkiv.

Este, específicamente, muestra el ataque a un edificio gubernamental ucraniano, a plena luz del día y con gente y autos en las calles.

Al cierre de esta edición no hay un balance de víctimas o heridos, lamentó el gobernador regional Oleg Sinegubov, de acuerdo a la Deutsche Welle.

“El ocupante ruso sigue usando armas pesadas contra la población civil”, señaló el mismo vía la app Telegram.

Una de las autoridades ucranianas que divulgaron imágenes del ataque fue el canciller Dmytro Kuleba.

En Twitter, el diplomático acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de cometer “más crímenes de guerra” desde la rabia.

En su publicación, Kuleba le pidió al mundo incrementar la presión sobre Rusia y aislarla completamente.

Hasta antes de la guerra, Kharkiv tenía sobre 1,4 millones de habitantes.

No obstante, su cercanía con la frontera rusa la transformó en unos de los blancos que Moscú consideró al lanzar la ofensiva.

Europa Occidental y países aliados han ordenado una serie de sanciones económicas contra Rusia, Putin y cercanos al mandatario, pero el avance de las tropas sigue.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022