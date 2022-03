Un tanque disparó este martes en contra de un edificio habitado por civiles en Ucrania, según acusaron usuarios por diferentes redes sociales.

Son varios los videos viralizados por medio de redes sociales muestran los momentos de los ataques del ejército Ruso en contra del territorio de Ucrania.

Durante la jornada de este martes y por medio de Twitter una persona filmó el momento en que un tanque disparó un proyectil hacia el edificio donde se encontraba, en una provincia de Ucrania.

Según información preliminar, el video habría sido filmado en la ciudad de Borodianka, en Kiev, y actualmente se está trabajando en la geolocalización.

En el video se puede ver un tanque aparentemente ruso, el que avanza por las calles y apunta al edificio residencial, desde dónde se graba el video.

Luego de esto, se ve tanto el disparo como el impacto del proyectil militar en la construcción, provocando grandes destrucción en la estructura.

A raíz de estos ataques, el Laboratorio de Pruebas de Crisis de Amnistía Internacional realizó pruebas digitales, incluidas fotografías, vídeos e imágenes de satélite de ataques indiscriminados en Ucrania.

Desde el organismo se indicó que “se han verificado violaciones del derecho internacional que podrían constituir crímenes de guerra”.

Amnesty International’s Crisis Evidence Lab analyzed digital evidence — including photos, videos and satellite imagery of indiscriminate attacks in #Ukraine. They have verified violations of international law which could amount to war crimes. pic.twitter.com/4HvPykiYVn

— Amnesty International (@amnesty) March 1, 2022