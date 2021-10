La Embajada de Italia en Chile ha llamado a los ciudadanos italianos que estén en territorio nacional, a inscribirse en el registro para poder participar en la elección del Comité de los Italianos en el Exterior para Chile (Comitato degli italiani all’estero). El plazo para efectuar el trámite vence el próximo 3 de noviembre.

Se trata de una votación importante, pues los comités son electos democráticamente en todo el mundo para representar a los italianos en el extranjero. En la instancia pueden participar los inscritos en AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Extranjero) que manifiesten explícitamente su voluntad de hacerlo.

La embajada informó que “los ciudadanos italianos inscritos en el AIRE podrán efectuar su propia inscripción, a través del portal FAST IT, seleccionando la función dedicada a las elecciones: ‘Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites’. El procedimiento en el portal Fast It será completamente guiado y digital”.

Igualmente es válido enviar la solicitud por correo electrónico, junto a copia del documento de identidad, incluyendo la firma del titular, a consolato.santiago@esteri.it, con el asunto “ELEZIONI COMITES”.

Asimismo, pueden inscribirse por la vía tradicional: enviando el papel por correo tradicional (carta certificada, de preferencia), junto a una fotocopia del documento de identidad, incluyendo la firma del titular, a la siguiente dirección: Embajada de Italia, Clemente Fabres 1050, Providencia.

Según la ley italiana, los que no resulten inscritos posterior al 3 de noviembre no podrán votar. Los inscritos recibirán en su domicilio las papeletas para expresar su voto, las cuales deberán devolver a la embajada hasta el 3 de diciembre. Para conocer más información sobre este proceso, puedes ingresar aquí.