El Eduskunta (Parlamento finlandés) informó este lunes que sus servicios de seguridad informática han detectado un ciberataque contra sus cuentas de correo electrónico, algunas de ellas pertenecientes a diputados de la cámara.

Según un comunicado del Eduskunta, los hechos se produjeron a finales del pasado otoño finlandés durante un control rutinario del departamento de vigilancia informática del Parlamento, aunque no se ha hecho público hasta ahora.

“Como resultado del ciberataque, la seguridad de algunas cuentas de correo electrónico parlamentarias se ha visto amenazada. Una parte de las cuentas comprometidas pertenece a diputados”, indicó la cámara.

“El ciberataque contra el Parlamento es una grave agresión a nuestra democracia y a la sociedad finlandesa. No podemos aceptar ningún tipo de actividad cibernética hostil, ya sea cometida por una entidad gubernamental o no gubernamental”, destacó en la nota la presidenta del Eduskunta, Anu Vehviläinen.

De acuerdo con Vehviläinen, Finlandia necesita medidas nacionales y una cooperación activa tanto dentro de la Unión Europea (UE) como a nivel internacional para fortalecer la seguridad cibernética.

La Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP), encargada de estudiar este ataque informático, sospecha que podría tratarse de un caso de espionaje.

“No se trata de un acto casual o accidental. Es posible que los autores hayan podido obtener información a través del ciberataque, bien para beneficio de un Estado extranjero, bien para dañar a Finlandia”, afirmó en un comunicado Tero Muurman, comisario jefe de la KRP.

Muurman explicó que el ataque iba dirigido “contra más de una persona”, aunque no quiso desvelar la cifra exacta de implicados y no dio más detalles sobre el estado de las pesquisas para no poner en peligro la investigación preliminar en curso.