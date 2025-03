Estados Unidos anunció este viernes la expulsión del embajador de Sudáfrica en Washington, Ebrahim Rasool, siendo acusado por el secretario de Estado, Marco Rubio, de “odiar al país y al presidente Donald Trump”.

“El embajador de Sudáfrica en los Estados Unidos ya no es bienvenido en nuestro gran país. Ebrahim Rasool es un político que incita al racismo, que odia a Estados Unidos y odia al Presidente Donald Trump”, publicó Rubio en su cuenta de la red X.

“No tenemos nada que discutir con él, por lo que se le considera persona non grata”, agregó.

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.

Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.

We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 14, 2025