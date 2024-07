El presidente estadounidense, Joe Biden, rechazó este lunes en una entrevista en el canal NBC su responsabilidad en la retórica “inflamatoria” que culminó en el atentado contra el exmandatario y candidato republicano Donald Trump del pasado sábado, y se la atribuyó a su rival.

Cuando el presentador Lester Holt le preguntó concretamente por la expresión “poner a Trump en la diana”, que utilizó hace unos días, Biden admitió que fue un “error”, pero puso repetidamente el dardo en su rival y en sus denuncias de fraude electoral que desembocaron en el asalto del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Presionado por un “examen de conciencia” sobre su lenguaje, Biden enfocó a Trump y otras declaraciones más recientes, como las de producir “un baño de sangre si pierde” las elecciones, o sus “bromas” cuando el “marido de (la congresista) Nancy Pelosi fue golpeado con un martillo”.

“Yo no he usado esa retórica, mi oponente sí”, afirmó Biden, quien tras el ataque del sábado contra Trump ha abogado por rebajar el tono de la campaña presidencial.

Cuestionado por cómo bajará el tono, el presidente dijo que “seguirá hablando de las cosas que importan al público estadounidense” y, de manera confusa, prometió “hablar sobre cómo abordar la frontera en lugar de hablar de la gente como si fueran parásitos”, en referencia al discurso antiinmigración de Trump.

“Ese es el tipo de lenguaje inflamatorio”, agregó.

Sobre el intento de asesinato de su rival en las presidenciales, Biden condenó de nuevo la violencia política, aseguró que la conversación posterior entre ambos fue “cordial” y dijo no haber pensado en cómo ese suceso cambiará la trayectoria de la carrera hacia la Casa Blanca.

Biden evitó tildar el ataque a Trump -del que ha pedido una investigación independiente- de fallo de seguridad y sostuvo que se siente “seguro con el Servicio Secreto”, pero apuntó al “gran papel” de las autoridades locales, enfatizando que no las estaba llamando “incompetentes”.

There’s no place at all for violence in politics at all in America. Zero.pic.twitter.com/BrDeLD8bKq

— Joe Biden (@JoeBiden) July 16, 2024