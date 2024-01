Implacables tormentas azotan Estados Unidos esta semana y han causado al menos 50 muertes relacionadas con el clima, informaron este viernes autoridades y medios locales, mientras amplias zonas del país se preparan para nuevos embates invernales.

Las temperaturas gélidas, las nevadas y el hielo espeso han causado accidentes mortales en las carreteras, entorpecido el transporte aéreo, cerrado escuelas y cortado la electricidad a miles de personas.

Un sistema de tormentas de rápido impacto que se desplazó por el Atlántico Medio y partes del noreste de Estados Unidos mantuvo este viernes a más de 100 millones de personas en alerta por nieve y por una oleada de aire ártico.

On his way to work in Hamburg, New York, this man faced an unexpected obstacle when he was hit by a massive snow pile sliding off his house. pic.twitter.com/tOSvT4f6Tn

En el estado de Tennessee, el Departamento de Salud confirmó 14 víctimas mortales relacionadas con las condiciones meteorológicas, y en Pensilvania, cinco mujeres fallecieron el martes en una autopista en un accidente con un remolque, según la policía.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó en un comunicado el viernes de cinco muertes vinculadas a las condiciones climáticas en su estado. Y en Oregon, tres personas fallecieron electrocutadas cuando un cable de alta tensión cayó sobre su auto detenido en una tormenta de hielo el miércoles, según el departamento de bomberos de Portland.

El invierno había dejado a 75.000 clientes de Oregon sin electricidad hasta el viernes por la noche, de acuerdo con el sitio web de seguimiento Poweroutage. El gobierno estatal, además, declaró el estado de emergencia.

También se registraron decesos en Illinois, Kansas, New Hampshire, Nueva York, Wisconsin y el estado de Washington, donde se cree que cinco personas perecieron por exposición, informaron medios locales citando a funcionarios de Seattle.

Las condiciones de ventisca azotaron varias zonas del país, como el noroeste del Pacífico, las Montañas Rocosas y partes de Nueva Inglaterra, sobre todo el oeste de Nueva York, donde los meteorólogos dijeron que cayeron cerca de 1,9 metros de nieve cerca de Buffalo en un periodo de cinco días esta semana.

Las gélidas temperaturas también se han extendido hasta el sur de Estados Unidos, una región poco acostumbrada a este tipo de clima invernal.

Historic Columbia River Hwy is likely to remain closed to rec. traffic thru the weekend. Crews are clearing debris/laying sand on icy areas. Many ice sheets are well over an inch thick, and heavy equip. is being used to clear snow slides/drifts between #BridalVeil & #Ainsworth pic.twitter.com/muTus6mWhS

— OregonDOT (@OregonDOT) January 20, 2024