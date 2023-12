El incidente tuvo lugar el jueves, cuando las marejadas hicieron que una ola impactara en la costa de una plata en Ventura, localidad ubicada a una hora de Los Ángeles.

El momento fue captado por una cámara del Departamento de Policía de Ventura, institución uniformada que a través de las redes sociales hizo un llamado a la responsabilidad.

“Observe el momento en que una ola golpea la playa al final de Seward Ave en la ciudad de Ventura”, señaló la unidad policial.

“Esto ocurrió durante el aviso de alto oleaje por la marea alta. A causa de esta ola, ocho personas fueron trasladadas a hospitales locales”, agregó.

Actualmente las playas del condado están cerradas al igual que el muelle de Ventura. “Por su seguridad, evite la zona cercana al mar ya que puede ser bastante peligrosa”, detalló la policía.

De acuerdo a medios norteamericanos como CBS News, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que las costas desde el sur hasta el centro de California corren “riesgo extremo” (el más alto de sus niveles de advertencia) con “oleajes peligrosos” que podrían provocar “inundaciones costeras” durante el fin de semana.

Las autoridades del Condado de Santa Cruz también hicieron un llamado para evitar la costa.

“Las inundaciones costeras están afectando a los vecindarios. Esté preparado en caso de que sea necesaria una advertencia u orden de evacuación”, precisaron en redes sociales.

Coastal flooding is impacting coastal neighborhoods. Please be prepared should an evacuation warning or order be necessary. #SantaCruzCounty

AVOID THE COAST. pic.twitter.com/AmJELOrfst

— Santa Cruz County (@sccounty) December 28, 2023