Se trata del The Daily Tar Heel, publicación a cargo de estudiantes de la casa de estudio en Chapel Hill, quienes en la edición del miércoles decidieron no mostrar fotografías alusivas al agresor.

En cambio, optaron por publicar los mensajes de texto que se enviaron los estudiantes luego que se emitiera una alerta por el tiroteo activo dentro del campus la tarde del lunes.

“¿Estás a salvo?”, “¿Dónde estás?”, “Chicos, estoy jodidamente asustado”, “Por favor, manténganse a salvo”, y “Qué mierda está sucediendo”, son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.

The front page of tomorrow's @dailytarheel –

I shed many tears while typing up these heart-wrenching text messages sent and received by UNC students yesterday. Our campus was on lockdown for more than three hours.

Beyond proud of this cover and the team behind it. pic.twitter.com/2gE51TrHZ8

