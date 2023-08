Una mujer de 65 años fue mordida durante la jornada de este pasado lunes por un tiburón en Rockaway Beach, una popular playa de Nueva York, en Estados Unidos.

Así fue como lo confirmaron autoridades locales, en lo que parece haber sido la primera mordedura de tiburón confirmada en la ciudad de Nueva York en casi 70 años.

Según lo dio a conocer The New York Times, el tiburón mordió a la mujer en la pierna izquierda mientras nadaba cerca de Beach 59th Street.

Además se detalló que la víctima estaba nadando sola y los socorristas la escucharon gritar pidiendo ayuda, según un informe policial.

Los salvavidas la sacaron del agua, le aplicaron un torniquete y le administraron primeros auxilios antes de que los servicios de emergencia la llevaran al Hospital Jamaica en estado crítico.

Hoy su condición figuró como “grave pero estable”, según dijo la policía.

“Esperamos una recuperación completa para este nadador”, dijo la portavoz policial, Meghan Lalor, en un comunicado.

“Aunque este fue un evento aterrador, queremos recordarles a los neoyorquinos que los ataques de tiburón son extremadamente raras”, agregó.

