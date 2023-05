Las autoridades establecieron que el sujeto, identificado como Mauricio García, comulgaba con la ideología supremacista. De hecho, tras ser abatido se descubrieron las letras “RWDS” grabadas en su ropa.

La policía remarcó que corresponden a las iniciales de “Right Wing Death Squad”, es decir, “Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha”.

Según consiga el medio norteamericano The New York Times, esta frase “se remonta al violento régimen derechista del general Augusto Pinochet en Chile en las décadas de 1970 y 1980″.

“El gobierno de Pinochet se destacó por formar escuadrones de la muerte que asesinaban a sus enemigos de izquierda”, menciona el citado medio.

A su vez, la publicación detalla que grupos neonazis estadounidenses, así como miembros de otras organizaciones de extrema derecha como Proud Boys, han acuñado esta frase.

“A menudo, usan la abreviatura en ropa o parches. Los Proud Boys en particular usualmente combinan etiquetas RWDS con camisetas que dicen Pinochet no hizo nada malo”, agrega.

El The New York Times añade que en el perfil del atacante en la red social Ok.ru se pueden ver publicaciones en las que alaba a Adolf Hitler además de numerosas referencias a la ideología nazi.

Se sabe que García sirvió en el ejército estadounidense por un breve período de tiempo, siendo removido por “preocupaciones sobre su salud mental”. No obstante, la fuente citada por CNN no pudo detallar en qué rama uniformada sirvió ni tampoco en qué periodo.

Recordemos que en agosto de 2018 grupos de extrema derecha se enfrentaron con agrupaciones de la sociedad civil, antifascistas y antirracistas en Portland, estado de Oregon (EEUU).

En aquella oportunidad, miembros de Proud Boys lucieron poleras negras con la frase “Pinochet no hizo nada malo” en letras blancas.

Uno de los líderes, Tusitala Toese, fue grabado reivindicando la figura del fallecido dictador chileno.

Luego que el The Huffington Post le preguntara por las miles de muertes que dejó el régimen del excomandante en jefe del Ejército, Toese respondió “¿no son todos comunistas?”.

Forgot to post this earlier: I asked Proud Boy/Patriot Prayer member Tusitala ‘Tiny’ Toese about his PINOCHET WAS RIGHT t-shirt.

“Didn’t Pinochet kill like 35,000 people?” I asked him.

“Aren’t they all communists?” he responded. #AllOutPDX pic.twitter.com/dzVcYIgHaV

— Christopher Mathias (@letsgomathias) August 5, 2018