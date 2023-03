Según indicó en su cuenta de Twitter la policía del condado de Prince George, al que pertenece Hyattsville, los detectives de homicidios investigan las causas de este tiroteo que se produjo a las 00.40 hora local del martes.

“Los oficiales acudieron al lugar de los hechos tras recibir un informe de un tiroteo. Una vez en el lugar, localizaron a cuatro adultos que presentaban heridas de bala”, explicó la policía.

Homicide Detectives are investigating a fatal shooting in the 2400 block of Chillum Road in the unincorporated part of Hyattsville. pic.twitter.com/aYOMux4u0T

— PGPDNEWS (@PGPDNews) March 28, 2023