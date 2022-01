Estados Unidos (EEUU) propondrá a 14 naciones del Consejo de Seguridad de la ONU adoptar nuevas sanciones internacionales contra Corea del Norte.

Esto, luego de que Pyongyang efectuara varios tiros de misiles balísticos, anunció este miércoles la embajadora estadounidense en la ONU.

“Estados Unidos propone sanciones de la ONU luego de los seis lanzamientos de misiles balísticos (efectuados por) Corea del Norte desde septiembre de 2021, cada uno de ellos violatorio de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”, escribió en un tuit Linda Thomas-Greenfield.

Su mensaje no precisa qué tipo de sanciones podrían ser propuestas al Consejo de Seguridad, en donde China y Rusia, con derecho de veto.

Además, se pidió desde hace más de un año un aligeramiento de las sanciones contra Pyongyang, ya que podrían oponerse a la propuesta.

Cinco norcoreanos fueron objeto de sanciones financieras por el Tesoro y el Departamento de Estado de EEUU.

Today’s designations by @StateDept and @Treasury convey our serious concern about North Korea’s continued ballistic missile launches and proliferation activities. We urge all @UN Member States to fully implement their obligations under UNSC resolutions. https://t.co/fg6Hg6NWXc

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) January 13, 2022