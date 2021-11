Un hombre que golpeó a un policía durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos del pasado 6 de enero fue condenado este miércoles a tres años y cinco meses de prisión.

Se trata de la pena más alta ordenada hasta el momento contra uno de los acusados por ese suceso.

El condenado Scott Fairlamb, de Nueva Jersey, es la primera persona sentenciada por agredir a un agente de policía durante el asalto al Capitolio por parte de seguidores de expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021).

Durante la lectura de la sentencia el juez Royce Lamberth, de una corte federal del Distrito de Columbia, calificó de “afrenta a la sociedad y a la ley” las acciones de Fairlamb, dueño de un gimnasio y exluchador de artes marciales mixtas.

El condenado aparece en varios videos grabados el 6 de enero gritando consignas a favor del asalto al Capitolio, escalando por las gradas que se estaban instalando en ese momento para la investidura presidencial del demócrata Joe Biden y dando puñetazos a un policía.

Asimismo, aparece entrando y saliendo del edificio del Capitolio, de acuerdo con escritos judiciales y a los vídeos mostrados en la corte.

BIG, BIG hearing at 11am.

Sentencing for a high-level Jan 6 defendant. Scott Fairlamb pleaded guilty to assaulting police. Does judge go higher — or lower — than the 44 months recommended by prosecutors?

(Video from court exhibit) pic.twitter.com/Whas87cvco

— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) November 10, 2021