Al menos una persona murió y otras 36 resultaron heridas este domingo tras un atentado explosivo en una convención de Testigos de Jehová en el estado de Kerala, en el sur de India.

“Hubo una explosión en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Zamra en la que murió una persona y 36 personas están recibiendo tratamiento”, informó a la prensa el director general de la policía, Shaik Darvesh.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 9:40 (hora local), cuando se estaba celebrando la convención regional de los Testigos de Jehová en este centro, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Kochi.

Testigos señalaron a medios locales que en el lugar hubo otras dos explosiones más, aunque fueron de menor intensidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho ocurrió por la detonación de un artefacto explosivo improvisado, indicó Darvesh.

“Las agencias centrales ya han iniciado la investigación sobre este incidente. Estoy seguro de que entrarán en los detalles del incidente y descubrirán quién y cuáles son las razones y quiénes están detrás“, dijo a los medios el viceministro de Asuntos Exteriores de India, Vellamvelly Muraleedharan.

