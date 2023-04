Un avión de la aerolínea Fly Dubai, que transportaba 167 pasajeros, se incendió este lunes segundos tras despegar del aeropuerto internacional Tribhuvan de Katmandú, en Nepal.

Según detalló el medio RT en Español, el piloto de la aeronave informó el problema enseguida a los controladores aéreos, pero decidió seguir adelante con el vuelo pese al pánico que generó la situación.

Respecto de este incidente se refirió el ministro de Aviación Civil nepalí, Sudan Kirati, quien aseguró por medio de su cuenta de Twitter que la aeronave aún se dirige segura hacia su punto de destino. Aparentemente, todo en orden.

Cabe destacar que el aeropuerto estuvo cerrado durante un breve periodo de tiempo. Esto, para preparar un eventual aterrizaje de emergencia.

Pese a esto, el aeropuerto internacional ya retomó sus operaciones habituales, según lo dijo en declaraciones a los medios locales el director general del establecimiento, Pratap Babu Tiwari.

A su vez, un portavoz de Fly Dubai responsabilizó durante la jornada de este lunes a una colisión con pájaros como la causa del incidente, en el que uno de los motores del avión del vuelo FZ 576 se prendió fuego durante el despegue.

Debido a la gravedad y el impacto de las imágenes es que el video se viralizó rápidamente por medio de redes sociales, como Twitter.

#FlyDubai plane flight no. FZ576 caught fire in engine and circled around the sky of Kathmandu just minutes after takeoff. They’re trying to safe-land and as per aviation authority flight has been redirected towards Dhading. Hoping and praying for all passenger and crew’s safety. pic.twitter.com/0NoePsHarm

— Nirwan Luitel (@nirwanluitel) April 24, 2023