Al menos 12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en la madrugada de este sábado como consecuencia de una estampida en un templo hindú en la región de Jammu y Cachemira, en el norte de la India.

El incidente se produjo por un altercado entre varios jóvenes, en medio de una avalancha masiva de devotos hindúes que trataban de acceder a un templo sagrado situado en la ciudad de Katra por las celebraciones de Año Nuevo.

Como consecuencia, “12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia india ANI Dilbagh Singh, inspector general de la Policía de Jammu y Cachemira.

Varias de las imágenes difundidas por medios locales de poco antes de producirse la estampida muestran a una multitud de personas tratando de acceder al interior del templo sin apenas espacio para moverse libremente entre ellas.

Stampede at Katra, #JammuAndKashmir: 12 dead, 14 injured at Mata #VaishnoDevi Shrine; Rs 2 lakh compensation for families of those killed, Rs 50,000 for injured Vaishno Devi pilgrims

NDTV's Nazir Masoodi reports

Read more: https://t.co/XVaE4mGCML pic.twitter.com/Jg0ddYFAjZ

— NDTV (@ndtv) January 1, 2022