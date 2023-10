El incómodo momento que protagonizó Javier Milei no pasó desapercibido en una entrevista en vivo para el medio A24. "Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando", fue parte de lo que dijo.

Javier Milei ya llevaba casi 36 minutos de entrevista cuando su tono de voz cambió. La petición fue clara: detengan los murmullos detrás de cámara.

Todo ocurrió en un programa de televisión en vivo para el medio A24. El candidato a Presidente por la Libertad Avanza ya había tocado diferentes tópicos, y estaba en eso, explicando su postura sobre el Banco Central cuando se quedó en silencio unos segundos y pidió que dejaran de murmurar a sus espaldas.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tonos para pedírselos de manera implícita“, inició.

El incómodo momento se extendió por lo menos un minuto.

“Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, prosiguió.

El conductor, Esteban Trebucq, intentó calmar la situación. Hasta le soltó un “fuera del aire te explico”.

Milei insistió una vez más con la misma idea: que desde que inició la entrevista escuchaba a muchas personas conversando.

“Veo gente desde que inicié que habla demasiado. Y es muy difícil, temas tan complejos con murmullo en el oído. No son temas fáciles, y además va la vida de 47 millones en esto“.

Trebucq finalmente volvió a insistir en la pregunta sobre su modelo económico y la entrevista prosiguió por más de una hora.

Vea el momento aquí