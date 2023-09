El intendente electo de Bariloche anunció sus planes de no dejar pasar camiones chilenos por la ciudad cordillerana, acusándolos por el mal estado de la ruta trasandina. Autoridades chilenas, en tanto, precisan que esto iría en contra de lo dispuesto en el tratado de libre tránsito firmado por ambos países de 1974.

Sumamente molesto se mostró Walter Cortés, quien resultó electo como intendente de Bariloche a inicios de septiembre, sobre el estado de las rutas que conducen a la localidad del sur argentino.

Según declaraciones que recoge el medio local Página 12, Cortés apuntó directamente hacia los camiones chilenos, aseverando que una vez que asuma, el 11 de diciembre, ordenará que no pasen hasta que se mejore la carretera.

“Yo aún no soy intendente, pero el día que sea intendente el 11, tenemos que ponernos y decir, acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta”, comenzó señalando

“Uno tiene que tomar decisiones drásticas, no pasan más los camiones chilenos, se terminó, la gente destruye sus autos, estamos en esa situación desgraciada”, agregó.

A su vez, Cortés aseveró que “estando así la ruta es un milagro” que no haya un accidente trágico, añadiendo que no se puede pedir a la gente “que haga la VTV (Verificación Técnica Vehicular) si tienes rotas las calles. Es descarado, es un negocio, está lleno de negocios de todos lados”.

“Yo no voy a condecir con eso, que pare con el tema hasta que se arreglen las calles”, puntualizó.

Manteniendo el tono, aseguró que fortalecerá los controles, especialmente con los camiones provenientes de nuestro país.

“Apenas asumamos vamos a poner un puesto y vamos a empezar a fumigar los camiones, han traído enfermedades y vamos a poner una báscula, vamos a preservar lo que tenemos”, comentó.

“Hay camiones chilenos excedidos de peso, vamos a pedir a Gendarmería (Nacional) que evite que lleven las cadenas porque rompen las rutas, vamos a cobrar las multas por exceso de velocidad. En El Bolsón hay colas de 4 camiones y es imposible pasarlos. Para nosotros el camión chileno es un problema”, puntualizó.

La intención de Cortés de impedir el paso de camiones chilenos se podría contraponer con lo dispuesto en el acuerdo internacional firmado en 1974 por Chile y Argentina, el cual establece el libre tránsito de camiones de ambos países por ciertos territorios del sur.

El acuerdo en cuestión se denomina “Convenio Argentino-Chileno de transporte terrestre en tránsito para vincular dos puntos de un mismo país utilizando el territorio del otro”.

Las declaraciones de Cortés generaron el rechazo de Iván Moreira, senador por la región de Los Ríos, la región chilena más cercana a Bariloche.

“Una autoridad argentina, por más poder que pueda tener, no puede bypasearse los tratados internacionales, que permiten que los camiones chilenos puedan transitar por la Patagonia argentina”, indicó.

“Definitivamente este intendente no entiende la relevancia que tiene este tratado, fundamental para la conectividad de nuestro país y el abastecimiento de las regiones más australes”, sostuvo.

Emplazamiento a Cancillería

Moreira remarcó que en momentos en “que se avanza en convenios de salud, para los habitantes de nuestra región y también para ciudadanos de Bariloche, este intendente desconoce acuerdos internacionales”.

Finalmente, emplazó al ministerio de Relaciones Exteriores para que se pronuncie sobre el tema.

“Creemos que es necesario que la cancillería Argentina entregue su visión sobre este ‘anuncio’ y notifique si esta es la postura del Gobierno trasandino o la opinión de una autoridad que no comprende la importancia ni el respeto a las relaciones internacionales”, enfatizó.