La candidata Sandra Torres declaró a su partido UNE en "sesión permanente" sin aún no reconocer la victoria de su oponente Bernardo Arévalo de León, electo presidente de Guatemala 2024-2028.

El partido de Torres Casanova anunció que este lunes se encuentra en “sesión permanente” para analizar lo acaecido durante la votación por la presidencia.

Además, la organización resaltó por medio de un comunicado que fijará su postura definitiva “cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia”.

Torres Casanova alega que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) nunca aclaró supuestas anomalías en el sistema de digitalización de votos en la Ciudad de Guatemala.

Su contrincante, Arévalo de León, ganó la presidencia con 2,4 millones de papeletas a su favor.

Esto representa el 59 % de votos emitidos, mientras que Torres Casanova contabilizó 1,5 millones de sufragios (37%).

Con esta derrota, Torres Casanova acumula tres votaciones perdidas de forma consecutiva, las anteriores en 2015 y 2019.

Arévalo de León asumirá la presidencia el próximo 14 de enero y se espera que cuando se oficialicen los resultados inicie el proceso de transición con el actual presidente, Alejandro Giammattei.

Sandra Torres de la UNE pierde por tercera vez

La exprimera dama guatemalteca Sandra Torres Casanova perdió este domingo 20 de agosto, por tercera ocasión consecutiva, el balotaje rumbo a la Presidencia de Guatemala, a la espera de confirmar si continuará o no dentro de la política.



“La mente no me llega hasta ahí, el chip lo tengo hoy en otro lado”, dijo Torres por la tarde.

Lo anterior, antes de que se divulgaran los resultados, cuando fue consultada por un periodista sobre su continuidad en la política en caso de perder los comicios, como finalmente sucedió.

Hasta el momento, la exprimera dama no se ha pronunciado tras los números que dieron como ganador de la segunda vuelta electoral a Bernardo Arévalo de León.

Empresarios de Guatemala “listos” para trabajar con Arévalo

Estamos listos para trabajar con la administración electa por el pueblo guatemalteco”, dice embajador de EEUU, Willian Popp tras victoria de Arévalo

Los datos sobre las votaciones de este domingo precisan que Torres Casanova ganó en cinco de los 22 departamentos que componen Guatemala, pero la gran diferencia en favor de Arévalo de León también estuvo en la capital del país, donde obtuvo un aproximado del 75 % de los sufragios válidos.